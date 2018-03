Bologna, travestito da monaco violentò una ragazza adescata in discoteca: arrestato

I fattiVestito da monaco medievale con una tunica nera avrebbe stordito la ragazza a forza di 'shottini' alcolici in discoteca, durante una festa di carnevale, e poi l'avrebbe stuprata in una camera d'albergo. Queste le accuse che hanno portato all'arresto del 23enne casertano, indagato per violenza sessuale e rapina: i carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere.



Il 14 febbraio la ragazza si svegliò in hotel senza ricordare nulla.