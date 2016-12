Bologna, sventato traffico di cuccioli sull'A1

12:57 - La polizia stradale di Bologna ha sventato un traffico di cuccioli di cane e gatto, mettendo in salvo 51 animali. I cuccioli sono stati individuati dagli agenti sull'autostrada A1 a Pian del Voglio, nel Bolognese, all'interno di un furgone. Denunciati a piede libero il conducente del mezzo e un passeggero con l'accusa di maltrattamento di animali, uso di documenti falsi e traffico illecito internazionale di animali da compagnia.

Il trasporto partito da Komarno, in Slovacchia, era diretto a Frattaminore, nel Napoletano, presso negozi di animali che presumibilmente ne avrebbero garantito la vendita nel periodo di Natale.



La Procura di Bologna ha disposto il sequestro degli animali, dati in affidamento al canile di Calderara di Reno. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Al conducente e al passeggero sono state contestate violazioni amministrazioni specifiche per un ammontare di 13.000 euro.