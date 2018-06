Bologna,non vuole sposarsi in Pakistan:18enne picchiata da familiari

A Bologna una ragazza pakistana di 18 anni sarebbe stata picchiata e vessata dai suoi familiari perché non voleva tornare nel suo Paese natale per sposare il promesso sposo, un uomo più grande di lei che non aveva mai conosciuto. La giovane aveva invece iniziato una relazione sentimentale con un connazionale nel capoluogo emiliano. La madre della ragazza e due fratelli sono indagati per maltrattamenti e lesioni.