Bologna: furto di sogliole nel 2007, sentenza non prima del 2015

11:53 - Un 40enne bolognese è accusato di aver rubato sogliole e astici per 60 euro alla Coop, nel 2007. Eppure perché arrivi una sentenza di primo grado bisognerà attendere almeno fino alla primavera 2015. Il caso di "giustizia lumaca" del tribunale di Bologna ha contato martedì la sesta udienza, che si sperava fosse "decisiva". Dopo aver sentito un testimone è stato però disposto un nuovo rinvio per il 25 maggio 2015.

Quando il 25 maggio 2015 si terrà la settima udienza del processo per un furto di pesce avvenuto nel 2007, il calendario prevede l'intervento di altri due testimoni e non è detto, quindi, che il dibattimento si chiuda. L'imputato è un 40enne bolognese che, stando al verbale della polizia, il 7 novembre 2007 ha sottratto una quantità di pesce per 60 euro da uno scaffale, lo ha nascosto sotto il giubbotto e ha tentato di passare dal varco dell'uscita "senza acquisti". Per sua sfortuna è stato notato e bloccato da un'addetta alla sicurezza.



L'indagine fu chiusa abbastanza rapidamente, nel 2008. Ma dalla citazione in giudizio alla fissazione dell'udienza passarono quattro anni, perché la prima data disponibile fu indicata nel 24 ottobre 2012. Tra rinvii per difetto di notifica, smistamento e cambi di giudice si è arrivati a sette udienze.