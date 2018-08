Un'autocisterna è esplosa in zona Borgo Panigale, a Bologna. Ne è nato un incendio fra la tangenziale e alcune concessionarie di auto che ha provocato due morti e 67 feriti, di cui due in gravi condizioni. Il ponte dell'autostrada del raccordo A1-A14 di Casalecchio è in parte crollato. Lo scoppio sarebbe stato provocato da un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti. La maggior parte dei feriti (55) è stata trasportata al vicino Ospedale Maggiore.

Numerose auto di alcune concessionarie vicine hanno preso fuoco e sono esplose. La colonna di fumo provocata dal rogo è visibile da tutta la città di Bologna. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi elicotteri per domare del tutto le fiamme. I due feriti gravi sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali di Parma e Cesena, attrezzati per le grandi ustioni. Tra le persone rimaste coinvolte figurano anche 11 carabinieri e due poliziotti della stradale, che stavano dirigendo il traffico dopo un precedente incidente stradale.

Chiuso raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 3 che ha visto coinvolta un' autocisterna. Chiuso anche il relativo tratto tangeziale In corso rilievi #poliziastradale @StradeAnas pic.twitter.com/tUZBBBTM0H

Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni, così come il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo Verde. Blocchi del traffico sono stati disposti anche all'interno del tessuto cittadino.

Sulla corsia dell'autostrada si è formato un vasto squarcio e probabilmente ci vorrà molto tempo per ripristinare la viabilità sul tratto che collega l'Autosole con la Bologna-Taranto e l'Italia da est a ovest. La zona è stata isolata per favorire i soccorsi, ma anche per il timore di ulteriori crolli. Molte le squadre dei vigili del fuoco impegnate, con l'aiuto di alcuni elicotteri, a domare le fiamme. Agli automobilisti in coda sono state distribuite bottiglie di acqua refrigerata.