Bologna, avvocato: "Via dal tribunale per il velo islamico". Poi l'ok del Tar

"Non mi era mai successo prima - racconta Belfakir alla Gazzetta di Modena - ho assistito a decine di udienze, anche qui al Tar e nessuno mi aveva mai chiesto di togliere il velo. Nemmeno al Consiglio di Stato. Anche perchè non si può assolutamente parlare di problema di sicurezza perchè il velo tiene il volto scoperto e quindi sono perfettamente identificabile.



"Sono sconvolta", ha aggiunto. Mentre lasciava l'aula, il giudice avrebbe spiegato "che si tratta del rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni", riferisce Belfakir, sottolineando che Mozzarelli "ha parlato di cultura, nemmeno di legge".



Tar, praticante potrà tornare in udienza col velo - C'è il lieto fine della vicenda della giovane praticante avvocato marocchina. Asmae Belkafir potrà infatti tornare nelle aule del Tribunale amministrativo di Bologna indossando il velo hijab, senza nessun problema. Lo ha assicurato il presidente del Tar di Bologna Giuseppe Di Nunzio, quando l'avvocato Lorenzo Canullo, dirigente dell'ufficio legale dell'universita' di Modena e Reggio Emilia, lo ha chiamato per parlare di quanto successo in mattinata durante un'udienza alla seconda sezione: la marocchina che fa pratica proprio all'ufficio legale in mattinata e' dovuta uscire dall'aula.