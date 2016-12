Bollente ondata di caldo al Centrosud in attenuazione. Instabile al Nord

16:25 - La bollente alta pressione “africana” lascerà progressivamente spazio al passaggio di più miti correnti di origine atlantica che, anche se porteranno un po’ di nuvole e qualche pioggia solo al Nord, avranno comunque il merito di far calare quasi dappertutto le temperature. Questa prima ondata di calore della stagione, quindi, è destinata a lasciare il posto a temperature meno estreme, soprattutto verso il fine settimana quando la nostra Penisola verrà lambita da una perturbazione atlantica seguita da aria piuttosto fresca che in gran parte d’Italia riporterà temporaneamente le temperature verso valori più in linea con le medie stagionali, mentre le nuvole e qualche temporale raggiungeranno anche il Centrosud.

Previsioni per giovedì

Giovedì al mattino un po’ di nuvole al Nordest, ma alternate al sole e in generale senza piogge; prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio un po’ di nuvole, accompagnate da brevi e isolati rovesci, su Alpi orientali e Appennino Settentrionale; in generale bello nel resto d’Italia. Temperature massime senza grandi variazioni al Nord, in calo nel resto del Paese: valori tra 20 e 27 gradi al Nord, 23 e 28 gradi al Centro, 24 e 30 gradi al Sud e Isole. Deboli venti di Maestrale al Centrosud.

Previsioni per venerdì

Venerdì si avvicinerà una nuova perturbazione atlantica che avrà il merito di interrompere questa ondata di caldo. Avremo però condizioni di instabilità fino a domenica su gran parte dell’Italia con calo termico al Centrosud nel fine settimana. Venerdì la perturbazione porterà nella mattinata un aumento della nuvolosità nelle zone alpine e prealpine e regioni di Nordovest, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio qualche nuvola medio alta transiterà anche nelle regioni peninsulari e sulla Sardegna, mentre al Nord gradualmente si accentuerà l’instabilità a partire dal settore di Nordovest con rischio di isolati rovesci o temporali su Valle D’Aosta, Piemonte, nord-ovest Lombardia e Alto Adige. Questa area di instabilità tra sera e notte potrà sconfinare anche verso la Lombardia centro-settentrionale il Trentino e la Carnia. Venerdì caldo in ulteriore attenuazione anche all’estremo Sud, in particolare sulle zone ioniche, in Calabria e Sicilia con valori ancora sopra le medie.