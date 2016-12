Bolla africana insiste sull'Italia: caldo rovente di giorno e notti tropicali

Previsioni venerdì

Giornata soleggiata con solo qualche nube in transito al Nord. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi intorno ai rilievi con il rischio di temporali di calore in particolare su settore alpino piemontese, Trentino Alto Adige, Orobie, in serata anche in Cadore e Carnia, e infine anche sull'Appennino marchigiano e abruzzese. Temperature in lieve aumento al Sud e Isole, con valori diffusamente al di sopra dei 32°C, con punte di 37-38°C e tassi di umidità elevati che faranno percepire anche 45°C.



Le città più calde: 35°C a Milano, Bergamo, Catanzaro e Alghero, 36°C a Brescia, Bolzano, Roma, Sassari, 37°C a Bologna, Trento, Verona, Perugia, Viterbo, Bari, 38°C a Firenze e Taranto.



Notti tropicali: nelle ore notturne le temperature percepite restano intorno ai 32 gradi, e all'alba tra i 26-27 gradi.