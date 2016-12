Bobby Solo condannato a risarcire la figlia Veronica: non pagandole gli alimenti le causò un forte stress

Bobby Solo è stato condannato a risarcire la figlia , Veronica Satti per non averle pagato gli alimenti e averle causato un esaurimento nervoso . A deciderlo è stato il giudice del tribunale di Civitavecchia che ora dovrà indicare la somma che il cantante dovrà versare. "La ragazza ovviamente è contenta perché con questa sentenza è stato affermato il suo buon diritto dando evidenza soprattutto alla sua sofferenza morale ", spiega a LaPresse l'avvocato, Stefano De Bernardi.

L'artista fu portato in tribunale nella scorsa primavera dopo che Veronica parlò del rapporto con il padre in televisione. Ad aprile la ragazza, nata dalla relazione del cantante con Mimma Foti, aveva accusato il cantante di un presunto mancato pagamento degli alimenti quantificato in qualche decina di migliaia di euro.



Pochi giorni dopo Bobby Solo postò sul proprio profilo Facebook un video girato a Ostia insieme a Muriel, definita "sua figlia". Questa dichiarazione ferì molto Veronica che lo percepì come un "dispetto" nei suoi confronti. Fu ricoverata all'ospedale San Martino di Genova a causa di un grave esaurimento causato da questa vicenda. In venti giorni Veronica perse otto chili: il repentino dimagrimento le procurò dei seri problemi di salute.