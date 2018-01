Accertate estorsioni a imprese, negozi e anche a cooperative che si occupano dei richiedenti asilo. Sette società riconducibili ai clan sono state sequestrate.



Arrestato sindaco nell'Agrigentino - Anche il sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, eletto alle ultime amministrative, è finito in manette con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. I pm della Dda di Palermo gli contestano di avere concordato le candidature delle ultime comunali del 2014 con esponenti mafiosi di vertice del suo paese e fatto illecite pressioni nell'assegnazione di appalti.



Oltre 400 carabinieri in azione - Sono stati oltre 400 i carabinieri impegnati nell'operazione. Si tratta del blitz più imponente mai messo a segno nella provincia agrigentina. Sono stati impiegati anche un elicottero e unità cinofile.