Blitz antidroga nel centro storico di Catania, 29 arresti

Vasta operazione antidroga dei carabinieri a Catania, nello storico rione San Cristoforo, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 29 persone. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana per conto di Cosa Nostra catanese.