Blatte in ospedale: "Le abbiamo trovate anche nei piatti"

Non si è ancora spenta l’eco della paziente fotografata coperta di formiche all'ospedale San Paolo di Napoli che altri nosocomi italiani vanno sotto la lente di ingrandimento dell'informazione. Anche a Torino dove sono scattati i controlli della ASL locale per la presunta presenza di alcuni nidi di blatte all'ospedale cittadino delle Molinette, più precisamente nelle cucine. "Più volte abbiamo segnalato inadempienze e non ci sono stati miglioramenti" dice all'inviata di Pomeriggio 5, Michele Putrì della Uil. Il video mandato in onda nel programma mostra incuria all'interno dei reparti e alcuni dipendenti che confermano: "Furono trovate blatte nei piatti, non è una cosa nuova".