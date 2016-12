Bitonto, migranti usati come stallieri durante parata storica: scoppiano le polemiche

Nessuno tra i cittadini di Bitonto voleva più fare lo stalliere nel corteo storico. Per questo nell'edizione di quest'anno a spalare gli escrementi di cavallo sono stati impiegatati alcuni ragazzi immigrati di colore, ospiti del centro di accoglienza locale. Una scelta che ha suscitato molte perplessità. Dopo che le foto degli immigrati in abiti d'epoca e con scopa e paletta in mano hanno fatto il giro del web, è scoppiato il finimondo: il comune è stato inondato di messaggi pieni di indignazione.

Il sindaco di Bitonto, in provincia di Bari, che si vanta di guidare una cittadina simbolo di integrazione, si è giustificato dicendo che l'errore degli organizzatori è stato quello di non aver offerto ruoli alternativi.



Una versione confermata anche dalla presidentessa del centro di accoglienza, a cui inizialmente gli organizzatori avevano assicurato ruoli come porta lampade o accompagnatori di carrozza. Insomma un'opportunità per incentivare l'integrazione. Quando poi si è scoperto che il ruolo esclusivo era quello di pulitore di sterco, con un compenso di 20 euro, agli immigrati è stata lasciata la libertà di scelta.



"Non c'erano soldi per pagare la ditta di pulizia", si giustificano gli organizzatori del corteo che rievoca la battaglia di Bitonto del 1734. "Le comparse partecipano a titolo gratuito" e, aggiungono, "sono stati loro a chiederci di indossare gli abiti storici".