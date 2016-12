Bisa, 28mila km su un ultraleggero

Roberto Bisa è partito, pronto a planare per oltre 28mila chilometri. Il pilota trevigiano è decollato da Istrana (provincia di Treviso) e viaggerà solo, a bordo del suo ultraleggero Syncro, fino alla Terra del Fuoco in Argentina. 49 anni, di cui 21 da pilota, tenterà di infrangere il record mondiale che lui stesso, insieme con l'amico e compagno di viaggio Antonio Forato, aveva stabilito nel 2013: era stato il volo più lungo mai compiuto in ultraleggero , da Cassola al Queensland, in Australia, per un totale di 22.000 chilometri in 23 giorni . Questa volta i chilometri sono ben 28.000 da compiere in poco più di un mese, tutti in solitudine. Bisa si affiderà completamente al suo mezzo, un ultraleggero Syncro creato appositamente per l'impresa dalla Fly Synthesis di Udine, e i presupposti per stabilire un nuovo Guinness World Record ci sono tutti.