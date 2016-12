Bimbo senza funerali, ecco i soldi Un donatore: "Aiuterò io la mamma"

22:17 - Certe volte le storie tristi hanno un lieto fine: sembra un ossimoro, ma non lo è. Non in questo caso almeno. Insomma, capita di scoprire che in Italia ci sono persone generose, che si commuovono e si muovono per alleviare le sofferenze altrui. E ci si emoziona. Oggi in redazione è accaduto questo: abbiamo pubblicato un articolo su una mamma marocchina che ha perso il suo bambino, prematuro, a causa di un incidente stradale. Una tragedia alla quale si è aggiunto un ulteriore dramma: la signora Myriam, 29enne di Cologne (Brescia), non ha i soldi per pagare il funerale al suo piccolo che giace da un mese nella camera mortuaria dell'ospedale di Bergamo in attesa di sepoltura. Ed ecco la bella notizia: dopo pochi minuti chiama in redazione Alberto Cavagnis, vicecoordinatore di Telethon provinciale di Venezia, pronto a donare i soldi. "Ho letto il pezzo- dice a Tgcom24 - e volevo subito aiutare la signora e darle i 750 euro che le servono".

Ci chiede i contatti, noi non li abbiamo, ma ci auguriamo che attraverso questo articolo possano arrivare. "Mi occupo da sempre di beneficenza - ci racconta - e questa storia mi ha colpito. Sono stato contattato da un mio caro amico che ha un'associazione e stiamo cercando la signora". Il suo amico è Matteo Pizziol, presidente dell'associazione benefica Papà Renzo che si occuperà della donazione a Myriam. "Mi sembra un gesto dovuto", ci dice Alberto. E noi speriamo che vada a buon fine.