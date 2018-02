Bimbo guarito dalla leucemia, parla la mamma: “Mio figlio ora sta bene, sono felice”

“Ci sono bambini che ce l’hanno fatta e altri che invece non ci sono riusciti, ma c’è sempre una speranza. Non bisogna arrendersi mai”. Così parla ai microfoni di Mattino Cinque la mamma di Paolo, il bimbo di 4 anni salvato dalla leucemia all’ospedale Bambin Gesù di Roma dall’equipe medica di Franco Locatelli, che tramite una procedura sperimentale è riuscita a ridurre la corsa della malattia attraverso una terapia genica che ha eliminato completamente le cellule tumorali. “Si può vincere, nonostante tutto ciò che il mio unico figlio ha dovuto subire, noi ce l’abbiamo fatta. Siamo contentissimi, questa è stata una giornata intensa. Il bambino ora sta bene e non ci resta che tornare alla normalità che è la cosa più semplice”. La donna ha poi voluto ringraziare il prof. Locatelli e tutta la sua squadra per il “miracolo” che sono riusciti a compiere.