Bimbo di due anni trovato abbandonato per strada in Brianza

Un bambino di due anni è stato trovato solo in strada da una passante a Colnago, frazione di Cornate D'Adda (Monza), poco dopo le 13. I carabinieri stanno indagando per risalire alla sua identità e capire se si tratti di un caso di smarrimento o di abbandono di minore. Dopo che la donna ha lanciato l'allarme, il bimbo è stato trasportato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute.