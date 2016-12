Bimbo di 8 anni inghiottito dal Ticino

Una gita fuori porta si è trasformata in tragedia. Un bambino di otto anni in vacanza con la famiglia sulle rive del Ticino, è stato inghiottito dalle acque del fiume dopo essersi tuffato insieme al padre. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi della madre, rimasta a riva, e a quelli del padre, riuscito a riemergere dalla buca profonda del fiume. I sommozzatori, le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri hanno setacciato metro per metro il fondale del fiume fino al tramonto, per riprendere le ricerche al mattino.