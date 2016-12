Bimbo di 4 anni cade e finisce in acqua durante escursione: è grave

Un bimbo di 4 anni di Pordenone è ricoverato in gravi condizioni dopo essere scivolato lungo un sentiero ed essere caduto in una delle polle dei Cadini del Brenton, nella bellunese valle del Mis. Il piccolo, che era insieme al padre, è caduto per una decina di metri finendo in acqua: il padre l'ha soccorso e ha dato l'allarme. Ora è ricoverato all'ospedale di Belluno.