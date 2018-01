Bimbo di 15 mesi ricoverato a Salerno, forse ha assunto hashish

Un bimbo di 15 mesi è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per la probabile assunzione di hashish. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso dal padre, un 30enne con precedenti per droga, che, al momento del ricovero, non ha escluso che il figlio possa aver ingerito lo stupefacente che si trovava in casa. Il bambino si trova in rianimazione.