Bimbo autistico escluso da gita: il ministero ha inviato ispettore

Per far luce sulla vicenda di Giulio, lo studente di terza media di Livorno affetto da una grave forma di autismo ed escluso martedì dalla gita scolastica, il ministero dell'Istruzione ha inviato un ispettore. Il Miur intende chiarire anche l'episodio analogo accaduto a Isernia dove un altro ragazzo, Luigi, ha trovato l'aula vuota perché i compagni erano in gita: l'ufficio scolastico regionale ha convocato a questo scopo il preside dell'istituto.