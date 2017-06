Bimba morta in auto, i testimoni: "La mamma ha iniziato ad urlare"

"Uscendo dal parcheggio, la donna ha guardato lo specchietto retrovisore e ha visto la bambina. Poi ha cominciato a sbandare". Nel servizio andato in onda a Mattino 5 alcuni testimoni raccontano i tragici momenti in cui Ilaria Naldini, la dipendente del Comune di Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo, si è accorta di aver dimenticato per diverse ore la figlia di un anno e mezzo in auto, causandone la morte per arresto cardiaco. "Io ero nel bar e ho sentito urlare, così sono andato a vedere - continuano alcuni abitanti di Piazza Vittorio Emanuele - I soccorsi hanno tentato il tutto per tutto ma non c'è stato nulla da fare."