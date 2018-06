Bimba di tre anni cade dal balcone nel Varesotto: è grave

Una bambina di tre anni è caduta dal balcone del secondo piano di una palazzina di Lonate Pozzolo (Varese), dopo essersi arrampicata su una sedia posta accanto alla balaustra. E' in gravi condizioni e in pericolo di vita. E' successo in una famiglia senegalese, mentre il padre e una zia stavano dormendo nell'abitazione dopo aver festeggiato la fine del Ramadan. La piccola è stata trasportata in elisoccorso presso l'ospedale di Bergamo.