Biella, infermiera dell'elisoccorso precipita da montagna: morta

DOMENICA NERA Montagna, due incidenti mortali

Un escursionista bresciano di 57 anni è morto nel pomeriggio mentre, in compagnia di altre persone, stava affrontando la salita del monte Frerone, in Bazena, sopra Breno, in Vallecamonica. L'uomo è scivolato in un dirupo per circa 200 metri. Si tratta delle secondo vittima in una settimana sulle montagne bresciane....