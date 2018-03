Biella, conosce donna in chat ma scopre che è uomo durante sesso: lo denuncia per violenza

Aveva conosciuto Anna su un sito di incontri a gennaio e per diverse settimane aveva dialogato con lei attraverso la chat. Fino al fatidico incontro organizzato a Biella, nei pressi della stazione. Qui durante il rapporto sessuale, il protagonista di questa vicenda si è accorto di trovarsi di fronte non a una donna ma ad un uomo. Dopo essersi rivestito si è diretto alla questura per sporgere una denuncia per violenza sessuale.