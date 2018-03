Bergamo, esplode bomba carta sotto auto di un prof: nessun ferito

Attimi di paura a Bergamo nella tarda serata di lunedì: una bomba carta è stata fatta esplodere sotto l'auto di un professore dell'istituto Quarenghi, proprio nel parcheggio della scuola. Nessuno è rimasto ferito: la vettura, un'utilitaria, è rimasta danneggiata dallo scoppio. In quel momento l'insegnante si trovava in classe per tenere una lezione del corso serale. Si tratterebbe di una bomba carta con tanto di dinamite.