Benotti lascia incarico a P. Chigi

"Per il rispetto" verso "l'istituzione che rappresento e per far sì che io possa tutelarmi nelle sedi più opportune ho ritenuto corretto autosospendermi dall'incarico". Così Mario Benotti, capo segreteria particolare del Sottosegretario agli Affari Ue Sandro Gozi, sottolineando la sua "totale estraneità" alla vicenda Vatileaks. Benotti è sospettato della veicolazione di carte segrete.