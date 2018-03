Beni confiscati, Csm rimuove dalla magistratura Silvana Saguto

Rimozione dai ranghi della magistratura. E' questa la sanzione decisa dal Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, per Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto processo a Caltanissetta per la gestione dei beni confiscati alla mafia e le nomine di amministratore giudiziario, che avrebbero favorito anche familiari e amici. Il provvedimento del Csm è impugnabile.