Benevento, giovane migrante aggredito e picchiato da tre ragazzi

Il giovane migrante è stato subito soccorso dagli uomini di una squadra della Protezione civile, che si trovavano nei paraggi per spargere il sale sulle strade contro ghiaccio e neve. Sono stati loro ad assistere alla scena e a lanciare l'allarme. Sono dunque intervenuti gli agenti della Volante e i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane all'ospedale "Rummo".



I tre responsabili dell'aggressione sono stati portati in questura per essere ascoltati e due di loro sono poi stati denunciati. Sembra che non si sia trattato di un'aggressione razzista, ma dietro la vicenda ci sarebbero soltanto futili motivi.



Immediate le reazioni a quanto accaduto. Il L@p Asilo 31 scrive su Facebook che la notizia "non a caso giunge poco dopo l'arrivo di Roberto Fiore a Benevento. La libertà di espressione reclamata a gran voce dai sinceramente democratici cade dinanzi alla violenza fascista, proprio con un atto barbaro come questo che ha il sapore di una ronda e di una caccia al migrante".



Preoccupato anche il presidente della Provincia Claudio Ricci: "Si tratta di un episodio inquietante, che segnala un imbarbarimento della vita pubblica in città che è estranea alla nostra storia e cultura".