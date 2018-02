Belluno, 45enne a processo per stalking contro l'ex fidanzato

Una 45enne di Belluno andrà a processo per stalking pluriaggravato nei confronti dell'ex fidanzato, originario di Feltre. La donna aveva iniziato con telefonate mute, anche anonime, per poi arrivare ad affiggere numerosi cartelloni con una dichiarazione d'amore all'uomo, gli aveva regalato denaro e vestiti, lo aveva pedinato e inseguito e aveva millantato di essere incinta di lui.