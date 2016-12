Bella stagione alle porte: dal primo marzo la primavera meteorologica

13:25 - Il tempo meteorologico e ancor più le stagioni regolano la vita e le attività dell’uomo ma danno anche l’impronta alle caratteristiche di interi popoli influenzandone il comportamento. In ambito meteorologico le stagioni sono state suddivise considerando mesi interi: così l’inverno inizia il 1 di dicembre e termina il 28 o 29 febbraio, la primavera comprende l’intero mese di marzo, aprile e maggio, l’estate i mesi di giugno, luglio e agosto, e infine l’autunno inizia il 1 di settembre e termina il 30 di novembre. Questa suddivisone non coincide con le stagioni astronomiche stabilite dal calendario e che vengono insegnate ai bambini già nei primi anni di scuola. Ma in pochi sanno che le date di inizio delle stagioni astronomiche, e quindi in particolare anche dell’imminente primavera, non sono mai le stesse. Ad esempio l’inizio della primavera può cadere il 19, il 20 o il 21 di marzo.

Il 20 marzo, alle ore 22.45, cadrà l’equinozio di primavera 2015. Il termine latino aequinoctium, ossia “notte uguale”, si riferisce ad una equivalenza tra il giorno e la notte in termini di durata. Si tratta di un preciso momento in cui il Sole si trova allo zenit rispetto all’equatore: è il momento in cui il giorno (ossia il periodo in cui siamo esposti alla luce del Sole) e la notte (il periodo in cui non lo siamo) sono uguali. Ciò avviene due volte all’anno a marzo e a settembre. Nel nostro emisfero, quello boreale, l’equinozio di marzo decreta la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, mentre l’equinozio di settembre segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno (il contrario accade nell’emisfero australe).

Gli equinozi segnano anche il passaggio da un maggior periodo di luce rispetto al buio e viceversa: in particolare, nel nostro emisfero, a partire dall’equinozio di marzo il periodo di insolazione durante la giornata sarà maggiore rispetto a quello di buio. Giorno dopo giorno la differenza fra ore di luce e di buio aumenta fino al giorno in cui le ore di illuminazione raggiungono il massimo e le ore di buio il minimo: questo è il momento del solstizio di giugno con il sole che si troverà allo zenit rispetto al Tropico del Cancro. Nel nostro emisfero il solstizio di giugno segna la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Le parti sono invertite nel giorno del solstizio d’inverno quando ad essere al massimo sono le ore di buio e il Sole si trova allo zenit rispetto al Tropico del Capricorno.

A determinare la maggiore o minore esposizione alla luce di un emisfero rispetto all’altro e quindi anche le date di inizio e fine delle stagioni è l’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto all’eclittica ossia al piano che la Terra individua orbitando intorno al Sole. Ma siccome l’inclinazione della’asse terrestre non è costante ma varia ciclicamente tra circa 22,5° e 24,5° con un periodo di 41 000 anni (attualmente è di 23°27′ ed è in diminuzione) ecco spiegato perché le date di inizio delle stagioni variano di anno in anno. E così la primavera può avere inizio il 19, 20 o 21 marzo. Le date più ricorrenti sono il 20 e il 21 mentre il 19 marzo si è verificato l’ultima volta nel lontano 1796 e in futuro tornerà a partire dal 2044 ogni 4 anni.

Qui tutte le date e le curiosità relative anche alle altre stagioni. Tra le tante, meglio prendere nota: il solstizio d'estate può verificarsi anche il 19 di giugno, data che però per la prima volta si verificherà nel lontanissimo 2488.