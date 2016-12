Bel tempo e temperature miti grazie all'Anticiclone delle Azzorre

GiovedìResidua instabilità con qualche rovescio o temporale solo su Calabria e Sicilia orientale. Prevalenza di bel tempo nel resto dell'Italia con un po' più di nubi innocue nel pomeriggio su Alpi e Prealpi e qualche modesta velatura di passaggio nel resto del Nord Temperature massime stazionarie o in leggero aumento. Previsti 15 gradi per Campobasso, 16 gradi per Potenza, 18 gradi per Catanzaro, 19 gradi per L'Aquila, Ancona, 20 gradi per Trieste, 21 gradi per Imperia, Udine, Venezia, Rimini, Pescara, Rieti, Bari, Brindisi, Crotone, Lamezia, 22 gradi per Genova, Treviso, Lecce, Napoli, Taranto, Palermo, Trapani, 23 gradi per Cuneo, Piacenza, Perugia, Pisa, Viterbo, Reggio Calabria, Messina, 24 gradi per Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Torino, Bologna, Catania, Sassari, 25 gradi per Bolzano, Verona, Trento, Firenze, Alghero, Olbia, 26 gradi per Grosseto, Roma, 27 gradi per Aosta e Cagliari. Venti moderati di Maestrale al Sud.