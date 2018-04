Bel tempo a Pasquetta, gita fuori porta con code sulle autostrade

L'Autobrennero è stata preda di un'ondata di turisti che, terminate le ferie pasquali nelle località montane del Trentino, è rientrata a casa nelle varie Regioni italiane. A queste masse si sono aggiunti turisti provenienti dal Nord Europa "svernati" a sud in cerca del primo caldo. Traffico intenso soprattutto fra Trento Sud e Affi, sulla SS 38 della Val Venosta in direzione Resia tra Foresta e Rablá e sulla SS 49 della Val Pusteria in direzione Bressanone tra San Lorenzo e Sciaves.



Grandi masse di persone hanno scelto una località di mare come meta per una gita fuori porta. Le situazioni più congestionate si sono registrate in Puglia, in particolare sulla statale 16 in direzione Brindisi a causa di due tamponamenti che hanno creato quasi 10 km di coda. Traffico intenso anche sulla statale 100, in uscita da Bari. Nessun problema segnalato invece sul tratto pugliese della A16 e della A14.



Molti turisti hanno preso di mira anche le Cinque Terre e il litorale romano. Troppe però le presenze lungo il sentiero tra Monterosso e Vernazza, per la quali il Parco delle Cinque Terre ha imposto limitazioni d'affluenza per l'intera giornata. Per quanto riguarda le spiagge laziali, da metà mattinata il traffico si è via via intensificato sulle principali arterie d'accesso ad Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese. Parchi pubblici come Villa Guglielmi all'Isola Sacra, la pineta di Fregene e quella delle Acque rosse ad Ostia, Macchiagrande, sono tra le mete gettonate per i pic-nic.