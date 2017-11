Bataclan, un reportage a fumetti per raccontare "il terrore a Parigi"

Nel 2015 un attacco terroristico sconvolge la Francia, l'Europa, il mondo. Oggi un volume inedito in Italia ripercorre quei momenti difficili. Per non dimenticare la strage, per saperne di più. "Bataclan – Terrore a Parigi” (pagine 126, euro 12,99) è questo il titolo della graphic novel edita da Mondadori Comics per la collana "Historica".