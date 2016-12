Le vittime - Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, lo scoppio è avvenuto proprio nell'abitazione di Costea. La forte deflagrazione ha provocato il crollo del solaio nella casa occupata da Raffaella Triggiani e dalla figlia. Le tre donne coinvolte nell'esplosione sono morte all'istante. Costea, in particolare, era arrivata a Lavello una decina di giorni fa con l'intenzione di trovare un posto da badante in una famiglia del paese. E aveva trovato occupazione proprio nel seguire l'anziana Triggiani.



I feriti - A rimanere feriti nell'esplosione sono stati due vicini di casa che, peraltro, subito dopo il crollo, hanno cercato di prestare il primo soccorso scavando con le mani tra le macerie. Le loro ferite sono state lievi e sono stati medicati nell'ospedale di Melfi, mentre un terzo è stato portato in ospedale in preda a un forte attacco di panico.



I soccorsi - Sul posto, oltre ai pompieri, ai carabinieri e al 118, sono arrivati immediatamente il sindaco Sabino Altobello e la squadra del personale della Protezione civile comunale. Intanto è stato disposto il sequestro giudiziario dell'edificio. Altobello ha spiegato che, al termine di accertamenti da parte dei tecnici, è probabile che siano emesse almeno due ordinanze di sgombero per altrettante abitazioni attigue a quelle direttamente coinvolte dallo scoppio.



Lo sgomento del sindaco - "L'esplosione - ha raccontato Altobello ai giornalisti - si è sentita in tutto il paese. Siamo profondamente addolorati e anche la sorte di Alina Costea ci lascia sgomenti perché abbiamo fatto dell'accoglienza uno dei punti principali della nostra azione. Domattina - ha concluso Altobello - consulterò i consiglieri comunali ma credo che tutti saranno d'accordo a proclamare il lutto cittadino".