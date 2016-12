Pullmino finisce fuori strada e si ribalta in provincia di Matera, 9 feriti

09:03 - Nove persone sono rimaste ferite (nessuna, fortunatamente, in modo grave) in un incidente stradale a Irsina, in provincia di Matera, a pochi chilometri dal confine tra Basilicata e Puglia. I nove erano a bordo di un pullmino finito, per cause in fase di accertamento, fuori strada e poi ribaltatosi. I feriti probabilmente stavano andando a lavorare in un cantiere della zona.

