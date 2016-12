Precipita mongolfiera: due morti Matera, indagato il manovratore

Due giovani hanno perso la vita dopo che la mongolfiera su cui viaggiavano è precipitata. E' successo a Montescaglioso , in provincia di Matera , durante il Balloon Festival. Le vittime, Giuseppe Nicola Lasaponara , di 17 anni, e Davide Belgrano , di 20, sono due studenti dell'istituto superiore "Olivetti" di Matera. I ragazzi si sarebbero lanciati dal cestello, spaventati per una perdita di quota. Indagato il manovratore rimasto ferito.

Resta ancora imprecisato il motivo della perdita di quota della mongolfiera: L'ipotesi sarebbe quella di un principio di incendio.



Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha proclamato il lutto cittadino nel capoluogo. "Di fronte a una tragedia imprevedibile che ha causato la morte di due giovani studenti materani, non è possibile trovare parole che possano lenire il dolore dei familiari e dell'intera comunità materana colpita da un lutto così inaccettabile". La fondazione "Matera-Basilicata 2019" ha deciso di "annullare tutte le iniziative del Balloon Festival".



Manovratore indagato per omicidio colposo plurimo - Il pm di Matera, Rosanna De Fraia, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Nel procedimento è indagato il manovratore del pallone, Hans Rolf Friedrich, di 72 anni, ora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita.