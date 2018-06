Potenza, tenta di uccidere la moglie: fermato dal figlio, arrestati

I carabinieri hanno arrestato un 50enne che ha tentato di uccidere la moglie a Tito, in provincia di Potenza. I militari hanno posto ai domiciliari anche il figlio 19enne dell'uomo, che ha partecipato all'aggressione ma ha fermato il padre che colpiva la donna in testa con un bastone di ferro. I due, armati di un martello di grosse dimensioni e, credendo che in casa vi fosse un altro uomo, hanno sfondato la porta dell'abitazione dove vive la donna.