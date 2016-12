Potenza, forestale chiede il congedo per motivi familiari: va negli Usa a girare un film porno

Aveva chiesto il congedo per gravi motivi familiari. Ma in realtà era a Miami per intraprendere la sua carriera come attore porno. Si tratta di un forestale lucano di 43 anni, che una volta scoperto dalla Guardia forestale della Basilicata, è stato sospeso dal servizio ed è ora indagato dalla Procura di Potenza per truffa aggravata. L'uomo faceva la spola tra gli Stati Uniti e l'Italia. Aveva dichiarato di dover accudire un parente malato.