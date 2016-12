Potenza, 650mila euro in multe: "Mai ricevuto notifiche"

Seicentocinquantamila euro in multe collezionate al volante da Rovigo a Salerno, da Cuneo a Campobasso, per un totale di 40 Comuni sparsi in tutta Italia. E in più il pignoramento di case e altre immobili. Protagonista di questa disavventura a quattro ruote un 33 anni di Venosa (Potenza), Nicola Avverso. "Non ho mai ricevuto le notifiche delle cartelle esattoriali", afferma e ha assoldato un team di avvocati per riavere i suoi beni.