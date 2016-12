Petrolio e appalti, ex ministro Guidi giovedì dai pm: "Sono serena"

Federica Guidi è "pronta all'incontro di giovedì con i pm di Potenza". Lo rivelano fonti vicine all'ex ministro per lo Sviluppo, dimessosi il 31 marzo dopo la pubblicazione delle intercettazioni dell'inchiesta sul petrolio e sugli appalti in Val d'Agri. La Guidi "è serena e sta rileggendo alcuni atti per fornire con precisione ogni chiarimento ai magistrati".