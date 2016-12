Meteo, massima allerta in Basilicata Due imprenditori morti

Massima allerta meteo per la Basilicata. La Regione ha infatti aggiornato la valutazione del rischio sul proprio territorio elevandola al livello massimo (allerta "rossa") fino a venerdì. Aggiornato di conseguenza anche il bollettino di criticità idraulica e idrogeologica. Allerta "arancione" (secondo livello di rischio) per il bacino dell'Ofanto in Basilicata e per i settori ionici di Calabria e Puglia.

Due vittime - Sono due le vittime del maltempo. Giuseppe di Leo, 84 anni di Gioia Tauro e Giuseppe Perugini, 65 anni di Curinga, sono morti in un incidente stradale avvenuto in località Lenza Grande a Sant'Eufemia di Lamezia Terme. Nel momento dello schianto nella zona c'era un violento temporale. L'automobile sulla quale viaggiavano i due imprenditori stava attraversando un ponticello quando, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo in un affluente del torrente Turrina.