Matera: la figlia va male in matematica, il padre picchia il professore e gli lussa la spalla

"In 25 anni di carriera non mi era mai successo niente di simile", così sottolinea il professore di matematica e fisica Michele Ruscigno aggredito durante un colloquio con i genitori. Dopo l'attacco è dovuto intervenire il 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Madonna delle Grazie dove ha ricevuto le prime cure. Mentre le lezioni sono riprese, la studentessa è regolarmente in classe mentre l'insegnante si trova costretto a casa per il suo primo giorno di malattia.



Anche il preside Vincenzo Duni sottolinea la straordinarietà dell'aggressione: "Grande rammarico per quanto accaduto. In 40 anni non avevo mai visto qualcosa del genere. Conosco benissimo il professor Roscigno: è una persona tranquilla. Oggi molti altri genitori mi hanno chiesto di indirizzargli messaggi di solidarietà".