Ancora dubbi sul movente - Durante un lungo interrogatorio nella notte, il ragazzo, "scosso per quanto successo", non ha però precisato i motivi dell'omicidio, avvenuti in "un difficile contesto sociale ed economico". Quella della droga resta la "pista privilegiata" ma non è l'unica seguita dalla polizia per ricostruire il movente dell'omicidio.



Il delitto al culmine di una lite - Giovedì pomeriggio, all'interno di un cantiere abbandonato, tra i due è cominciata una lite, al culmine della quale l'omicida ha sferrato diverse coltellate alla gola e al torace del coetaneo, uccidendolo e poi coprendo il cadavere con un telo.



Non ci sono altri indagati - Gli investigatori hanno inoltre ribadito che non ci sono altri indagati e che comunque sono in corso ulteriori accertamenti, a partire dall'autopsia, e dagli esami della Scientifica.