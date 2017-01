Lancia un iPad contro Speranza e urla "Il Pd vende armi": giovane bloccato

Speranza è rimasto colpito dall'apparecchio scagliato, ma non ha avuto nessuna conseguenza. Il giovane ha poi anche tentato di aggredire il parlamentare, ma è stato fermato in tempo dai presenti e non è riuscito nel suo intento.



"Violenza non può fermare la democrazia" - "La violenza non può fermare le idee e la discussione democratica. Ma purtroppo a volte la trovi anche dove non te la aspetti - ha scritto Speranza sulla sua pagina Facebook -. Durante la presentazione del libro di Zerocalcare l'ho trovata in un ragazzo che mi imputava la foto tra Renzi e Erdogan e gridava che andavo ammazzato perché parlamentare del Pd che vende le armi all'Isis. Parole e gesti senza senso. Ma preoccupanti. La democrazia è comunque più forte. Ma va difesa ogni giorno".



La solidarietà del mondo politico - A Speranza sono giunti messaggi di solidarietà da tutto il mondo politico. "Vicina a Roberto Speranza vittima grave aggressione in luogo pubblico. Preoccupa clima crescente odio verso parlamentari ed esponenti politici", scrive in un tweet la presidente della Camera Laura Boldrini. Anche Matteo Renzi, secondo quanto si apprende, ha espresso la sua solidarietà al deputato del Pd.