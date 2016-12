Inchiesta petrolio, Tribunale del Riesame rigetta i primi due ricorsi

Il Tribunale del Riesame ha rigettato le istanze presentate dai difensori dell'ex vicesindaco di Corleto Perticara (Potenza), Giambattista Genovese, e per l'ex dirigente della Regione Basilicata, Salvatore Lambiase. Per i due indagati nell'inchiesta sul petrolio in Basilicata resta pertanto il divieto di dimora.