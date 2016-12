Inchiesta petrolio, Renzi: "De Vincenti sentito dai giudici"

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti non ha partecipato al Consiglio dei ministri "perché ha ricevuto comunicazione dalla polizia per essere sentito come persona informata dai fatti dai giudici di Potenza" in relazione all'inchiesta sul petrolio. Lo ha detto Matteo Renzi. "Potevamo chiedere un legittimo impedimento per il Cdm, abbiamo scelto di dare un segnale di tranquillità e leale collaborazione", ha aggiunto.