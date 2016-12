Inchiesta petrolio, i pm di Potenza ascolteranno il ministro Delrio

Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, sarà ascoltato, come persona informata sui fatti, dal "pool" dei magistrati di Potenza che coordinano l'inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Basilicata. Il nome del ministro compare negli atti sul "filone siciliano" per quanto riguarda la nomina di Alberto Cozzo a commissario straordinario dell'autorità portuale di Augusta e su un presunto dossier che sarebbe servito a ricattare il ministro.