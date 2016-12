Inchiesta petrolio, ex ministro Guidi sarà sentita di nuovo dai pm

L'ex ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, sarà ascoltata di nuovo a Potenza, in qualità di persona informata sui fatti, dai pubblici ministeri titolari dell'inchiesta sul petrolio in Basilicata. Guidi si era dimessa dopo alcune intercettazioni e dopo che il suo convivente, Gianluca Gemelli, era stato indagato per la gestione degli appalti delle estrazioni petrolifere.