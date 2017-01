Gelo e neve sulla Basilicata, molte scuole chiuse lunedì 9 gennaio

In seguito alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Basilicata con neve, ghiaccio e forte vento, le scuole resteranno chiuse lunedì 9 gennaio a Potenza, Matera e diversi altri Comuni lucani. A Matera inoltre il sindaco ha invitato i cittadini "a non uscire se non in caso di necessità e con auto dotate di catene".